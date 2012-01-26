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Пассажирооборот свердловчан в поездах дальнего следования вырос на 18%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажирооборот свердловчан в поездах дальнего следования вырос на 18%

26 января 2012, 15:36ОбществоВалерия Лошкарева
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