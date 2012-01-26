Пассажирооборот свердловчан в поездах дальнего следования вырос на 18%
26 января 2012, 15:36ОбществоВалерия Лошкарева
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В Свердловской области отмечается рост числа пассажиров, перевезённых поездами дальнего следования. Как сообщили 26 января корреспонденту ИА REGNUM в службе корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги, в 2011 году поездами, сформированными в Нижнетагильском регионе СвЖД, отправлено 942 тыс. пассажиров, что на 18,8% больше, чем в 2010 году. Пассажирооборот составил 1,3 млрд пасс-км (рост к 2010 году на 14,8%).
Значительный рост показателей связан с оптимизацией формирования поездов дальнего следования в регионе. В частности, бывший поезд Тавда - Харьков теперь отправляется на Украину из Нижнего Тагила. Кроме того, для оптимизации расходов взаимоувязаны в единый состав фирменные поезда «Северный Урал» (Приобье - Москва) и «Малахит» (Нижний Тагил - Москва) с сохранением общего количества пассажирских мест.
Всего в Нижнетагильском регионе курсируют четыре скорых поезда: в направлении на Москву, Адлер, Новороссийск, Харьков, а также пассажирские поезда межрегионального сообщения.
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