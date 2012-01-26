Пассажирооборот свердловчан в поездах дальнего следования вырос на 18%

Значительный рост показателей связан с оптимизацией формирования поездов дальнего следования в регионе. В частности, бывший поезд Тавда - Харьков теперь отправляется на Украину из Нижнего Тагила. Кроме того, для оптимизации расходов взаимоувязаны в единый состав фирменные поезда «Северный Урал» (Приобье - Москва) и «Малахит» (Нижний Тагил - Москва) с сохранением общего количества пассажирских мест.