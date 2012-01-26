Появились первые фотографии нового Hyundai Santa Fe

Судя по снимкам, автомобиль получил новую решетку радиатора с хромированными планками, «затемненные» фары головного света, модернизированный передний бампер со светодиодными секциями под противотуманными фарами и «тонированные» светодиодные задние фонари. Также ожидается, что доработкам подвергнется и интерьер машины. Что именно будет изменено в салоне пока не сообщается.