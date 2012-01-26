Появились первые фотографии нового Hyundai Santa Fe
26 января 2012, 08:15ОбществоРОман БОТов
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В распоряжении сайта Hyundai Blog оказались первые шпионские фотографии кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения, мировая премьера которого состоится в апреле текущего года на моторшоу в Нью-Йорке.
Судя по снимкам, автомобиль получил новую решетку радиатора с хромированными планками, «затемненные» фары головного света, модернизированный передний бампер со светодиодными секциями под противотуманными фарами и «тонированные» светодиодные задние фонари. Также ожидается, что доработкам подвергнется и интерьер машины. Что именно будет изменено в салоне пока не сообщается.
Кроссовер будет предлагаться с широкой гаммой бензиновых турбированных четырехцилиндровых агрегатов и «шестерок» с непосредственным впрыском топлива, а также с несколькими дизелями.
Фото: hyundai-blog.com
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