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Спектакль молодых художников «Реки» пройдет на фоне «конца света»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спектакль молодых художников «Реки» пройдет на фоне «конца света»

26 января 2012, 13:31ОбществоОльга
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