Спектакль молодых художников «Реки» пройдет на фоне «конца света»

В декабре 2011 г. спектакль стал лауреатом 1-ой степенина арт-фестивале «Театрэш VI». «Реки» — монолог из провинциальной жизни.Простая история девочки из маленького города, рассказанная языкомсовременного театра. В спектакле затронута такая важная тема как выборжизненного пути, выбор между двумя реками — спокойной и бурной,маленькой и большой, описывают действо сами лаборанты «Лаборатории».

Спектакль пройдет в «декорациях» «конца света» — в одном зале с выставкой «END AND...».

Участникивыставки, рефлектирующие на тему апокалипсиса, — художники и любителиот 16 до 26 лет. Самый юный еще учится в школе, но уже пытается искать себяименно в современном искусстве. Кроме тагильчан на выставку прислалиработы художники из Екатеринбурга и Серова. Культурные контактыс серовскими художниками завязались во время «гастролей» «Лаборатории».

Сейчасна выставке представлены около 20 работ: полотна на холсте, фото,коллажи. Количество участников превысило ожиданияорганизаторов, в итоге не хватило мест в выставочном зале. События «Лаборатории» не обходятся без видеоарта. На открытии выставки «END AND...» были показаны короткиефильмы «о неотвратимости и бессмысленности конца света». В воскресенье перед спектаклем показ видео повторят.

Судя по работам, глобальной катастрофы никто не ждет. Поэтому и выставка называется «Конец и...» - получаетсятрагедия с продолжением. Трагедия не в конкретном событии, паденииастероида или другой катастрофе, которая случится внезапно, — скорее онарастворена в повседневности. На картине«На этажерке слоники стоят»молодой художницы Марии Плаксиной над фигурками слонов, выстроившимисяна подоконнике, через раскрытое окно нависают ужасы и угрозы. Дурноепредчувствие как постоянное состояние — вот настроение выставки, илинастроение после выставки, или настроение поколения в принципе.

Составитьсвое впечатление о выставке можно по адресу Ленина, 4 (остановка гостиница «Северный Урал»). Выставка будет работать до марта.