Стал известен лучший банк года
26 января 2012, 09:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Портал БанкИнформСервис подвел итоги 2011 года среди банков, работающих в Екатеринбурге. Лучшим банком по его версии стал Банк24.ру.
Второе место занял ВУЗ-банк, третье – ВТБ-24. Сбербанк оказался только на четвертом, а замыкает пятерку Промсвязьбанк. Для достижения объективности экспертами при составлении рейтинга учитывался целый ряд критериев.
Среди них были популярные кредиты, пластиковые карты и вклады, карточка банка, активность на валютном рынке, консультанты, участие в проекте «Новая формула кредита» и даже активность пресс-службы и службы управления персоналом.
Лидер – Банк24.ру – также занял первое место в номинации «Новая формула кредита», второе в номинации «Активность службы управления персоналом» и третье – в номинации «Активность пресс-службы».
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