Стал известен лучший банк года

Второе место занял ВУЗ-банк, третье – ВТБ-24. Сбербанк оказался только на четвертом, а замыкает пятерку Промсвязьбанк. Для достижения объективности экспертами при составлении рейтинга учитывался целый ряд критериев.

Среди них были популярные кредиты, пластиковые карты и вклады, карточка банка, активность на валютном рынке, консультанты, участие в проекте «Новая формула кредита» и даже активность пресс-службы и службы управления персоналом.