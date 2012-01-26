Суд рассмотрит дело пермяка Реутова против Жириновского

За публичное оскорбление жителей Урала пермский бизнесмен проситвзыскать с Владимира Жириновского 60 тысяч рублей. Такую же сумму Реутовнамерен отсудить и у газеты «Комсомольская права — Пермь»,которая цитировала слова политика и призывала посмотреть видеороликна сайте издания.