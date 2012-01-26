Суд рассмотрит дело пермяка Реутова против Жириновского
26 января 2012, 08:41Общество
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3 февраля Свердловский районный суд Перми начнет рассматривать иск местного бизнесмена Алексея Реутова к кандидату в президенты от ЛДПР Владимиру Жириновскому о защите чести и достоинства, сообщает ВВСRussian.com.
За публичное оскорбление жителей Урала пермский бизнесмен проситвзыскать с Владимира Жириновского 60 тысяч рублей. Такую же сумму Реутовнамерен отсудить и у газеты «Комсомольская права — Пермь»,которая цитировала слова политика и призывала посмотреть видеороликна сайте издания.
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