Свадебный фотограф: «невидимка», который видит все

Копировали, увеличивали, вставляли в декоративные рамочки и дарили родне. Некоторые картинки, правда, приходится прятать подальше и доставать только для особых гостей, с чувством юмора, или умеющих хранить «гостайны».

А какие сюжеты чаще всего встречаются в фотоальбомах, альманахах прошлых веков? Опять же, дамы в пышных нарядах и строгие кавалеры в поворотный жизненный момент.

В общем, вы поняли: фотограф СПб — фигура знаковая. Ведь у этих профи в Санкт-Петербурге должны быть и особые качества. Город-музей обязывает соответствовать антуражу! Александр Дядюра — вот имя, которое стоит запомнить и передать тем, кто ищет лучшего свадебного фотографа.

Что значит лучший? Тот, кто преуспел и в технике съемки, и в освоении основ композиции кадра, и просто знает жизнь, людей, умеет быть незаметным, но и незаменимым на чужом празднике жизни. В жару и холод, в любом помещении и на открытом воздухе, днем и ночью, в небесах, на земле и на море — настоящий профи всегда и везде «в своей тарелке».

Петербург — уникальный, магический город, к тому же, многократно запечатленный и в графике, и в живописи, и в фотоискусстве разных десятилетий. Надо немало потрудиться, чтобы организовать съемки, не «затушевав» это идеальный образ. Новорожденное семейство может захотеть сниматься на фоне Пушкина или Горького, Лермонтова или Крылова, либо изберет «задником» очередной сцены Петропавловскую крепость, Аничков мост, а то и на палубу «Авроры» пожалуют.

Эти декорации ко многому обязывают. Как и другие исторические места, куда любят наведываться молодожены. Да, собственно, и сам торжественный момент требует от его участников немалых творческих усилий. Организаторы планируют сценарий праздника, привлекают участников розыгрышей, прорабатывают концертную программу и прочие моменты. Молодоженам предстоит нелегкий вечерок в центре всеобщего внимания.