Тагильские школьники научатся собирать роботов

Как сообщает информационно-аналитический отдел городской администрации, вновой лаборатории смогут заниматься как гимназисты, так и учащиесядругих школ, расположенных в микрорайоне ГГМ. Ее будут посещать свыше250 юных тагильчан. В нескольких кабинетах, выделенных под лабораторию,ребята займутся изучением робототехники и принципов 3D-моделирования,научатся создавать программы для расположенных здесь же современныхтокарных, сверлильных, фрезерных станков и оборудования для лазернойрезки.