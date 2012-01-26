Тагильские школьники научатся собирать роботов
Лаборатория робототехники открылась в политехнической гимназии .
Как сообщает информационно-аналитический отдел городской администрации, вновой лаборатории смогут заниматься как гимназисты, так и учащиесядругих школ, расположенных в микрорайоне ГГМ. Ее будут посещать свыше250 юных тагильчан. В нескольких кабинетах, выделенных под лабораторию,ребята займутся изучением робототехники и принципов 3D-моделирования,научатся создавать программы для расположенных здесь же современныхтокарных, сверлильных, фрезерных станков и оборудования для лазернойрезки.
Школьники будут не только собирать роботов и различные машины изспециальных конструкторов, но и сами разрабатывать, а затем претворять вжизнь свои авторские проекты.
На территории Свердловской области расположены 11 базовых площадокробототехники. Возможно, уже весной гимназисты Нижнего Тагила представятнаш город на соревнованиях среди участников площадок.
Фото ntagil.org
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