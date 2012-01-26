Устрой себе лето в разгар зимы

Если вы думаете, что невозможно зимой выращивать фрукты и овощи, косить траву, заготавливая ее для использования в качестве корма для животных, то глубоко ошибаетесь. В наш прогрессивный век нет ничего невозможного. Сделать для вас сказку былью помогут компьютерные игры.

Для любителей фермерского труда была разработана целая серия игр, которую называют «Фермы». Эти разработки нетолько развлекут вас в бесконечно долгие зимние вечера, но и позволят вам овладеть основными навыками ведения фермерского хозяйства.

К самым ярким представителям игр этой серии относится игрушка Веселая ферма 3.Она не только позволит вам проявит себя в качестве успешного владельца фермы, но и познакомит с фермерскими хозяйствами других народов. Ведь еесюжет построен на том, что вы, как профессионал, будете колесить по миру и помогать восстанавливать фазенды, ранчо и т.д. Не только этим отличается это приложение от себе подобных, но и юмористическими ситуациями, в которых оказывается главный герой и где ему приходится проявлять свою находчивость и смекалку. Но основная цель игры, как и у всех игр этой серии, конечно, успешное развитие земледелия и животноводства. Поэтому, сделайте вздох и начните свой увлекательный путь в мир фермерского хозяйства.

Неважно, какое из игровых приложений вы выберете для своего старта в мир сельского хозяйства. Будет ли это «Переполох на ранчо»или любая другая разработка. Каждая из них уникальна и интересна по-своему. К каждой приложили руки и душу их создатели, стараясь сделатьсвое творение максимально привлекательным для пользователей. Как известно первый шаг самый трудный, поэтому, выбрав свою игру, кликнув клавишей мыши, вы погрузитесь в мир, где нужно решать: какого размера поле должно быть засеяно, какими культурами, чтобы они принесли максимально возможную прибыль и позволили расширить свое хозяйство. Начав получать первую прибыль, постарайтесь распорядиться ею осмотрительно, продумайте свои дальнейшие шаги, чтобы за минимальное время добиться максимальных успехов в вашем маленьком хозяйстве.

Если вы правильно выберете направление своих усилий, то очень скоро ваш огородик обзаведется прекрасными фруктовыми садами, загонами для всевозможных животных, а позже и фабриками для переработки продукции. Эти минизаводики позволят вам реализовывать результаты своего труда за более выгодную цену. Следовательно, все больше средств вы сможете тратить на развитие своего хозяйства.