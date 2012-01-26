В День студента учащиеся НТГСПА исполняли ритуальные танцы с зачетными книжками

В НТГСПА в День студента традиционно проходит праздник для учащихся заочного отделения. В этом году он состоял из торжественной и развлекательной части. Торжественная часть мероприятия включала в себя награждение именных стипендиатов, обучающихся на заочном отделении.

Что касается развлечений, то их также на празднике было немало. Организаторы «Дня студента» в НТГСПА подготовили конкурсы для определения лучшей сборной факультетов и институтов Академии. Команды представляли свои визитные карточки, озвучивали по-студенчески кадры из всеми любимого фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», а также исполняли ритуальный танец зачетной книжке. По итогам конкурсов третье место заняла сборная Института филологии и массовых коммуникаций (ИФМК), вторыми стали студенты Института психолого-педагогического образования, и, наконец, победу одержала команда Факультета сценических искусств (ФСИ).

Мы, признаюсь, были удивлены таким количеством болельщиков и зрителей. В зале яблоку было негде упасть. Студентам нравятся командные соревнования. Вот, например, в прошлом году у нас проходил конкурс Татьян от каждого факультета и института. Тогда не было такого ажиотажа, как сегодня. Хотя и за Татьян пришло поболеть много студентов отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе ИФМК Елена Полюгова.

В НТИ (ф) УрФУ также чествовали и поздравляли студентов. На входе в здание вуза сотрудники института и члены студенческой общественной организации «Первые» поздравляли всех студентов открыточками. Помимо этого, в фойе первого этажа были развешены поздравительные плакаты.

К сожалению, самый главный студенческий праздник приходится на конец зимней сессии. В НТИ в эти дни появляется очень мало студентов. Это, в основном, те ребята, у кого назначен экзамен или пересдача, в общем, волнительные мероприятия. Им обычно бывает не до поздравлений: необходимо сосредоточится на предстоящемиспытании. Поэтому день студента в нашем вузе массовым мероприятием сложно назвать. Хотя иногда мы помогаем студентам подготовиться к экзаменам. Например, как-то в День студента мы давали возможность им прислониться к огромной зачетке с пятерками. Говорят, многим она принесла удачу поделилась начальник Отела по работе со студентами Светлана Макаренко.