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В Китае практикуют занятия йогой для собак (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Китае практикуют занятия йогой для собак (ВИДЕО)

26 января 2012, 12:22ОбществоВалерия Лошкарева
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