В Китае практикуют занятия йогой для собак (ВИДЕО)
26 января 2012, 12:22ОбществоВалерия Лошкарева
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Инструктор по йоге Сюзет Акерман из Южной Африки открыла класс для собак и их хозяев в Гонконге.
Занятия по йоге рассчитаны на владельцев собак, которые хотят разнообразить жизнь своих питомцев.
Я уже преподавала уроки йоги взрослым, матерям и детям. И я подумала, что занятия с собаками и хозяевами не должны сильно отличаться. И действительно, они похожи рассказала инструктор по йоге Акерман.
По словам одного из учеников Акерман, такие занятия расслабляют и помогают хозяину и его собаке лучше понять друг друга. Собака лучше слушает хозяина и хорошо ведет себя на занятиях.
В России занятия спортом, в том числе и йогой, с собаками также набирает обороты. Ниже ролики обучения занятий, как их называют, дога-йога.
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