В Китае практикуют занятия йогой для собак (ВИДЕО)

Занятия по йоге рассчитаны на владельцев собак, которые хотят разнообразить жизнь своих питомцев.

Я уже преподавала уроки йоги взрослым, матерям и детям. И я подумала, что занятия с собаками и хозяевами не должны сильно отличаться. И действительно, они похожи рассказала инструктор по йоге Акерман.

По словам одного из учеников Акерман, такие занятия расслабляют и помогают хозяину и его собаке лучше понять друг друга. Собака лучше слушает хозяина и хорошо ведет себя на занятиях.