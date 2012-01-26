В тагильской колонии-поселении работает уникальное общежитие для беременных

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, условияпроживания в общежитии почти домашние. Сделан качественный ремонт,оборудована современная душевая кабина, имеется своя кухня. Все малышисостоят на учете в районной поликлинике, беременные женщины наблюдаются водной из консультаций Нижнего Тагила.

Некоторые женщины рожают в колонии только для того, чтобы получитьнекоторые послабления в режиме содержания, возможность сократить срокпребывания в учреждении. Но вместе с тем для многих женщин, находящихся визоляции от общества, возможность родить ребенка и заниматься еговоспитанием является стимулом для дальнейшего правопослушного поведения говорится в сообщении пресс-службы.

За прошедший год трое осужденных женщин, имеющих детей, освободились из КП-48 условно-досрочно. По словам осужденной А., отбывающей наказание в КП-48, она, став мамой, многое поняла и переосмыслила.

Теперь я знаю, что есть и другая сторона жизни, более яркая, болеесветлая. Отбывая наказание, я родила двух прекрасных дочерей-близняшек.Малышкам уже исполнилось 5 месяцев. Администрация учреждения мне во всемпомогает, медицинский персонал тщательно следит за развитием детей,заботится о них. Я надеюсь, что в скором времени мне представитсявозможность освободиться условно-досрочно, и мы с дочками вернемсядомой, где нас ждет наш папа, которого мы очень сильно любимрассказала она.

Фото предоставлены пресс-службой ГУФСИН России по Свердловской области