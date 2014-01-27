Американцы построили конкурента внедорожному пикапу Ford

Косметические изменения включат в себя видоизмененную радиаторную решетку, более высокие бампера, усиленную защитную пластину днища, светодиодные дневные ходовые огни, иные боковые пороги и 20-дюймовые колесные диски с 33-дюймовыми бездорожными покрышками. Reaper также обзаведется иной выпускной системой и подвеской Fox Racing.

За дополнительную плату пикап получит перенастроенный мотор с турбиной Lingenfelter. Какой именно двигатель подвергнется доработкам не сообщается. Стандартный Silverado оснащается 4,3-литровой 285-сильной «шестеркой», а также восьмицилиндровыми моторами объемом 5,3 и 6,2 литра, развивающими 355 и 420 лошадиных сил соответственно.