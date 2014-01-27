Будущий болид Даниила Квята представлен официально

Автомобиль итальянской конюшни впервые получил двигатель Renault – на протяжении последних семи лет гоночный коллектив использовал моторы Ferrari. STR9 выйдет на трассу во вторник, 28 января, когда на автодроме в Хересе стартуют коллективные тесты Формулы-1. Первым новинку опробует Вернь.

Конструкция передней части STR9 продолжила тенденцию 2014 года: носовой обтекатель получил сужающийся кончик, похожий на вариант McLaren и Williams. Созданием нового болида занимался британский инженер Джеймс Ки: до прихода в Toro Rosso специалист работал техническим директором команд Sauber и Force India. Основным приоритетом при проектировании STR9 конструктор назвал аэродинамику: Toro Rosso расширила свой аэродинамический отдел специально для болида 2014 года.Главный конструктор Scuderia Toro Rosso Лука Фурбатто признался, что команда начала работу над моделью STR9 летом 2012 года. За это время гоночный коллектив разработал 17 вариантов системы охлаждения двигателя – окончательная версия представлена на обнародованной машине. По сравнению с моделью прошлого сезона конюшня обновила 98 процентов деталей автомобиля.