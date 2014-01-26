В Екатеринбурге открылось кафе, где можно общаться с котами за деньги. А Тагилу нужна «кототерапия»?

Идея кафе «Кошкин дом», надо сказать, витала в воздухе с тех времен, когда первое аналогичное кафе появилось в Японии. Не каждый может позволить себе завести кота – кто в силу графика работы, кто из-за частых поездок в командировки, а у кого-то в семье попросту может быть аллергия на кошачью шерсть. Однако все признают, что коты – милейшие животные, час общения с которыми дает массу положительных эмоций. Вот и в кафе оплата почасовая – 120 рублей за 60 минут.

Владельцы делятся, что подобрали 9 котов с разными характерами – игривых, неженок, сонь. А в сети пользователи вовсю обсуждают новинку. Возникает резонный вопрос – появится ли что-то подобное в нашем городе?

Конечно, у нас есть приют для животных «Четыре с хвостиком», где котов еще больше, а значит еще больше характеров. Однако экскурсий в приюте нет, и если уж вы приехали пообщаться с животными – будьте готовы помочь руками. Для тех, кто не в курсе – помощь там ждут ежедневно с 11:00, с собой стоит взять сменную обувь и одежду.

Как ни крути, многие признают, что животные лучше любых психологов и антидепрессантов помогают восстановить энергию и силы, поэтому место, где можно будет просто передохнуть с котами, не останется невостребованным.

В отличие от людей, родившихся в год Козы, котики совместимы с любым знаком зодиака и животным китайского календаря. Людям же стоит уделять внимание отношению между небесными знаками - хоть это и звучит странно, но они действительно могут создавать проблемы в общении и личной жизни. Отсюда и интерес к гороскопам и знаниям древних восточных мудрецов.