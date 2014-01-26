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В Екатеринбурге открылось кафе, где можно общаться с котами за деньги. А Тагилу нужна «кототерапия»?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге открылось кафе, где можно общаться с котами за деньги. А Тагилу нужна «кототерапия»?

26 января 2014, 12:00Общество
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