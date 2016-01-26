МФЦ в 2016 году наметили главной целью качество оказания услуг

На карте Свердловской области больше нет «белых» пятен. В каждом городе Свердловской области открыт многофункциональный центр, - пояснил директор МФЦ Игорь Бабкин, - главная задача МФЦ в2016 году – популяризировать деятельность организации, повысить качество оказания услуг.

С целью продвижения получения государственных и муниципальных услуг через создана рабочая группа - совещательно-консультативный орган, созданный для повышения эффективности деятельности учреждения.

В заседании под руководством регионального координатора партпроекта, директора МФЦ в Свердловской области Игоря Бабкина приняли участие представители местных отделений «Единой России» и сотрудники филиалов многофункционального центра в Камышлове, Нижнем Тагиле, Сысерти, Ирбите, Асбесте и поселке Арти.

Главная цель мероприятия – это получение обратной связи от заявителей, от общественности о том, что необходимо сделать для повышения качества оказания услуг подчеркнул Игорь Бабкин, глава регионального МФЦ.

В ходе совещания члены рабочей группы делились предложениями и опытом проведения мероприятий по популяризации и продвижения оказания услуг. Члены рабочей группы предложили рассмотреть вопросы обучения компьютерной грамотности заявителей в рамках перехода на электронные услуги, внесения предложений в области законодательства для уменьшения сроков оказания услуг и другие.

Напомним, в Свердловской области созданы 82 МФЦ на территории 73 муниципальных образований, общим количеством 914 «окон» для оказания государственных и муниципальных услуг населению Свердловской области, что соответствует Схеме размещения многофункциональных центров на территории Свердловской области, утвержденной Дополнительным соглашением от 25.12.2015 г. № С-845-ОФ/Б09, заключенным между Правительством Свердловской области и Министерством экономического развития Российской Федерации.

Указом Президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача – предоставить получение государственных и муниципальных услуги по принципу «одного окна» для 90% граждан страны к концу 2015 года. На сегодняшний день согласно данным мониторинга развития сети МФЦ доля граждан Свердловской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг - 98,76 %.

Созданные «окна» МФЦ соответствуют требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376, постановления Правительства Российской Федерации.