Праздник в честь Международного дня эскимо был проведён для воспитанников реабилитационного центра Нижнего Тагила (ФОТО)

Развлекательная программа содержала различные конкурсы для детей, направленные на развитие командного духа и взаимовыручки, а закончилась она танцами.

Затем активисты рассказали детям о праздновавшемся накануне Международном дне эскимо. Прошло 94 года после того, как был выдан первый патент на изготовление этого лакомства.

После этого для детей был проведён небольшой мастер-класс по изготовлению снежинок из бумаги. По словам волонтёра Александра Окоемова, занятие было направлено на развитие у детей мелкой моторики, кроме того, для малышей это было весело и интересно. У многих детей получалось не с первого раза, но совместными усилиями, пробуя снова и снова, ребята под чутким руководством волонтёров добивались желаемого результата.

Под диктовку детей, активисты записали на снежинках пожелания президенту России Владимиру Путину. Волонтёры заверили ребят, что из их реабилитационного центра снежинки отправятся напрямую в Кремль.

После занятий детей ждал ужин, закончился который приятными десертом. Воспитанники реабилитационного центра получили мороженое-эскимо, о котором они так много узнали за прошедший день.

Волонтёры отметили, что дети остались довольны проведённой развлекательной программой и пообещали на следующей неделе посетить один из детских домов Нижнего Тагила.

ФОТО: НТМО ВОО «Молодая гвардия Единой России»