Ученым из Японии удалось вырастить ухо на спине крысы (ФОТО)
Ученые из Японии, вырастившие человеческий орган на спине крысы надеются, что в скором времени их технология станет доступна широкому кругу людей.
По словам специалистов из университета Киото, время выращивания человеческих ушей составляет пять лет. Об этом ученые рассказали, когда представили общественности крысу с полностью сформированным на спине органом человека.
Использованная технология в будущем сможет применяться для оказания медицинской помощи детям, получившим травмы лица при рождении или в течение жизни, например, при нападении собак. Также выращенные уши помогут устранить увечье у взрослых людей, побывавших в местах боевых действий или же пострадавших в ходе аварий, катастроф.
Ранее ученые использовали в качестве исходного материала хрящ, взятый из ребра человека. Однако существенный минус этого метода – проведение большого количества операций и медленное восстановление поврежденного участка на груди, вплоть до его неполного заживления. Новая же технология японских ученых требует лишь наличия небольшого количества клеток.
Чтобы вырастить ухо специалисты культивировали человеческие плюрипотентные стволовые клетки в клетки хрящевые, из которых после сформировались небольшие по размеру шарики – будущая основа органа. Их размещают в пластиковых формах, способных растворяться по прошествии двух месяцев. Далее живое выросшее ухо допустимо имплантировать.