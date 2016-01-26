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Ученым из Японии удалось вырастить ухо на спине крысы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученым из Японии удалось вырастить ухо на спине крысы (ФОТО)

26 января 2016, 10:50ОбществоMaurice
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