В Екатеринбурге выявлены 16 нелегалов: взрослые незаконно работали, а дети попрошайничали (ФОТО)
26 января 2016, 13:55ОбществоДенис Таратонов
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16 нелегальных мигрантов обнаружили 22 января в Екатеринбурге сотрудники полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий. Большую часть обнаруженных иностранных граждан составляют дети.
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В Екатеринбурге взрослые подрабатывали разнорабочими, в то время как дети занимались попрошайничеством. Иностранные граждане проживали в двух деревянных домах в условиях антисанитарии. В помещениях площадью 10 м² они проживали группами по 5-6 человек. Отсутствовало водоснабжение и центральное отопление. Помещение отапливалось с помощью печей. Спать нелегалам приходилось на полу.
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За нарушение правил въезда и проживания в РФ, иностранные граждане были привлечены к административной ответственности. Уже 23 января по решению суда они были отправлены в Учреждение временного содержания иностранных граждан, где они будут ожидать начала депортации.
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Как считают специалисты, всего
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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