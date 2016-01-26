В Екатеринбурге выявлены 16 нелегалов: взрослые незаконно работали, а дети попрошайничали (ФОТО)

В Екатеринбурге взрослые подрабатывали разнорабочими, в то время как дети занимались попрошайничеством. Иностранные граждане проживали в двух деревянных домах в условиях антисанитарии. В помещениях площадью 10 м² они проживали группами по 5-6 человек. Отсутствовало водоснабжение и центральное отопление. Помещение отапливалось с помощью печей. Спать нелегалам приходилось на полу.