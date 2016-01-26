ВЦИОМ: 85 процентов выпускников сдавали ЕГЭ честно

Можно ли сдать ЕГЭ на 100 баллов, опираясь лишь на собственные силы, без репетиторов и дополнительных занятий после уроков? Исследование показало: 52 процента высокобалльников уверены, что это возможно. А вот треть опрошенных родителей и учителей полагают, что одних лишь усилий школьного учителя и самого ученика мало. Большим подспорьем в подготовке к единому госэкзамену выпускники считают открытые банки заданий. В прошлом году около 55 процентов школьников пользовались этими базами данных. В нынешнем смотрели задания или будут это делать 70 процентов учеников.

Напомним: в открытой базе данных Рособрнадзора сейчас находится более 40 тысяч вопросов ЕГЭ по разным предметам. Открыты задания ГИА для 9 класса.

В последнее время учителя стали больше доверять ЕГЭ. По сведениям ВЦИОМа, 80 процентов педагогов, которые ведут уроки в 11-х классах, считают, что тесты и задания единого госэкзамена отражают реальные знания учеников. Среди высокобалльников-первокурсников таких 60 процентов. А 72 процента преподавателей вузов отметили, что высокобалльники на вузовских экзаменах и различных конкурсах подтверждают свой высокий уровень знаний.