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Бегущая строка в защиту от сноса появилась на телебашне в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бегущая строка в защиту от сноса появилась на телебашне в Екатеринбурге (ВИДЕО)

26 января, 13:30Общество
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