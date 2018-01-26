Бегущая строка в защиту от сноса появилась на телебашне в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга активно защищают телебашню, которую власти города намереваются снести. Вечером 25 января они устроили лазерное шоу – на башне появилась бегущая строка со словами «Остановитесь», «Моя башня» и прочими.

Как поясняют участники акции в группе «Типичный Екатеринбург», телебашня стала для них памятником, с которым будет сложно расстаться. Горожане называют телебашню высотой 213 метров «символом города» и «памятником архитектуры», несмотря на то, что сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, своим флешмобом участники хотят напомнить городу об еще одном объекте – снесенной в 2013 году Краснознаменной группе. Как поясняют защитники телебашни, в скором времени они намерены также провести пикет и собрать подписи против ее сноса.