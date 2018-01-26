Информация о поборах в НТСК была опровергнута свердловским Минобразования

Ранее редакция TagilCity.ru сообщила о том, что студенты нижнетагильского строительного техникума боятся остаться без зачетов, если не оплатят обязательные «добровольные» взносы в фонд колледжа. Информация об этом была направлена в Министерство образования для проверки.

В Министерстве факт поборов в колледже опровергли. Как пояснили чиновники, добровольные пожертвования производятся в техникуме согласно принятому положению. В тексте документа говорится, что размер пожертвования определяется по желанию студента, как и сам факт оплаты.

При этом, по словам министров, руководству колледжа никаких жалоб на поборы не поступало, а студенты допускаются до сессий на основании «Порядка промежуточной аттестации». Выдача дипломов также производится согласно установленной процедуре.

В министерстве также утверждают, что НТСК неоднократно подвергался проверкам прокуратуры и полиции на предмет незаконного сбора денежных средств. В ходе инспекций сотрудники ведомств никаких нарушений не выявили, сообщает АН «Между строк».