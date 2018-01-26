Киберпреступники все чаще пытаются получить доступ к секретным данным Уралвагонзавода

Число хакерских атак на компьютеры Уралвагонзавода растет с каждым годом: если за 2016 год их насчитывалось около 300, то в 2017 году доступ к секретным сведениям пытались получить 427 раз. Кроме того, в корпорации предотвратили более 2 000 угроз вирусных заражений. С особым вниманием хакеры подошли к перепискам сотрудников: доступ к секретным письмам они пытались получить 76 000 раз, однако утечки информации удалось избежать.

Как отметил глава дирекции по информационным технологиям Михал Кохан, высокий уровень противодействия хакерам стал возможным благодаря усиленной работе целого штата профессионалов. На развитие этой сферы было выделено 550 млн рублей.

По словам Михала Кохана, на предприятиях по всей России действовали 32 информационные системы, где устанавливались базовые программы. Сейчас в системах ERP предприятий установлено около 15 000 системных обновлений. Только в головном предприятии ежедневно насчитывается более 120 000 транзакций.

Большинство конструкторов и технологов сейчас работают на автоматизированных системах проектирования, более 67% программного обеспечения при этом разработаны в России.

Поставленные руководством корпорации задачи по обеспечению управления предприятиями Уралвагонзавода, автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, конструкторско-технологической подготовки и производственной деятельности выполнены в полном объеме подвел итог глава дирекции по информационным технологиям Михаил Кохан.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2018 году охрана информационной безопасности на УВЗ и ее темпы развития не снизятся. Сотрудникам, которые будут противостоять киберпреступникам, предстоит в текущем году заняться интеграцией информационнх систем, а также дальнейшим развитием автоматизации производства.