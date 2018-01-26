Курсанты академии МЧС не будут участвовать в параде в Москве из-за видео с танцами
26 января, 09:36Общество
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В параде ВС, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, не будет принимать участие пеший расчет МЧС.
Министерство обороны РФ огласило список военнослужащих, которые будут участвовать в парадах 9 мая 2018 года по всей России
Подобное решение принято в Минобороны из-за видео, снятого курсантами МЧС в поддержку курсантов ульяновского авиаучилища. Напомним, на этом видео молодые люди танцуют в футболках с надписью МЧС под песню Satisfaction.
После опубликованного в интернете видеоролика мнения комментаторов разделились: одни упрекнули курсантов, посчитав такое поведение непристойным для будущих военнослужащих, другие – поддержали молодых людей.
Единственное учебное заведение МЧС, всегда участвующее в Параде Победы в Москве - Академия гражданской защиты МЧС.
Комментарии пресс-службы МЧС ожидаются, сообщают «Новые известия».
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