Курсанты академии МЧС не будут участвовать в параде в Москве из-за видео с танцами

Министерство обороны РФ огласило список военнослужащих, которые будут участвовать в парадах 9 мая 2018 года по всей России

Подобное решение принято в Минобороны из-за видео, снятого курсантами МЧС в поддержку курсантов ульяновского авиаучилища. Напомним, на этом видео молодые люди танцуют в футболках с надписью МЧС под песню Satisfaction.

После опубликованного в интернете видеоролика мнения комментаторов разделились: одни упрекнули курсантов, посчитав такое поведение непристойным для будущих военнослужащих, другие – поддержали молодых людей.

Единственное учебное заведение МЧС, всегда участвующее в Параде Победы в Москве - Академия гражданской защиты МЧС.

Комментарии пресс-службы МЧС ожидаются, сообщают «Новые известия».