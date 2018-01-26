Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Курсанты академии МЧС не будут участвовать в параде в Москве из-за видео с танцами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Курсанты академии МЧС не будут участвовать в параде в Москве из-за видео с танцами

26 января, 09:36Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»