Мэрия Нижнего Тагила борется с травлей подростков из-за интимных фото в сети

По обращениям от граждан Нижнего Тагила администрация города добилась блокировки группы «Отбросы Нижнего Тагила» в ВК. В группе 12 -14-летние подростки выкладывали откровенные фото сверстников. После просмотров контента интимного характера дело часто заканчивалось травлей молодых людей.

Однако, стало известно, что данная группа снова начала свое существование, но под другим названием. 22 января подростки снова начали выкладывать и комментировать фотографии, где в переписках указывали имена и фамилии юных тагильчан.

Начинают просто сначала «троллить», потом травить. Потом доведение до самоубийства, как это было в Екатеринбурге, наших детей и наших подростков. И борьба с этим, в том числе и с отключением подобных групп, это безопасность наших детей и общества в целом. Здесь предлагают унижать одного и другого. И называют, кого больше унизят, или кого меньше унизят - тот и выиграл. Мы не можем на это равнодушно смотреть отметил мэр города Сергей Носов.

Администрация Нижнего Тагила предпринимает меры, чтобы заблокировать эту группу безвозвратно и наказать виновных. После публикации материала о подобных группах в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле организованы срочные мероприятия, чтобы оградить тагильских школьников от данных пабликов.

Группы в Екатеринбурге продолжают существовать и не были заблокированы. Полиция Екатеринбурга сообщает, что готова реагировать только после получения заявлений от родителей пострадавших детей. Родители, с которыми удалось пообщаться, ответили, что побеседуют в целях профилактики внутри семьи и с обращением в полицию не спешат. А управление образования Екатеринбурга проводит профилактическую работу с помощью распространения буклетов и листовок.

Сергей Носов поручил управлению образования Нижнего Тагила вплотную заняться вопросом неправильного поведения школьников в соцсетях. Неравнодушным гражданам рекомендуется сообщать о подобных пабликах через общедоступные городские сервисы или напрямую в управление образования города.