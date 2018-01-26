Открытый тест по биологии, химии и физике пройдет в Нижнем Тагиле 10 февраля
Экзамен на знание сразу нескольких предметов – химии, биологии и физики – пройдет в Свердловской области для всех желающих. Тестирование также не обойдёт стороной Нижний Тагил.
10 февраля на Среднем Урале запланирована международная акция по проверке научной грамотности. Мероприятие носит название «Открытая лабораторная».
Принять участие в открытом тестировании могут все желающие. Особенно организаторы призывают к сдаче тех, кого интересует то, как устроен мир, и кто по-прежнему стремится к получению знаний по таким естественным наукам, как биология, физика или химия.
В столице Урала для екатеринбуржцев будет работать 15 открытых площадок для сдачи теста: в ВУЗах, музеях, библиотеках и других местах. Кроме того, задействованы и иные города региона: Нижний Тагил, Новоуральск, Верхняя Салда, Новая Ляля и Верхотурье.
В Нижнем Тагиле тест пройдет в стенах Нижнетагильского государственного педагогического института. Начало - 10 февраля в 12:00. Адрес проведения: улица Красногвардейская, 57, главное здание, читальный зал научной библиотеки.
Организаторы отметили, что тест рассчитан на взрослых и на старшеклассников. В акции смогут поучаствовать свыше двух тысяч человек. Акция приурочена ко Дню российской науки.
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