Открытый тест по биологии, химии и физике пройдет в Нижнем Тагиле 10 февраля

10 февраля на Среднем Урале запланирована международная акция по проверке научной грамотности. Мероприятие носит название «Открытая лабораторная».

Принять участие в открытом тестировании могут все желающие. Особенно организаторы призывают к сдаче тех, кого интересует то, как устроен мир, и кто по-прежнему стремится к получению знаний по таким естественным наукам, как биология, физика или химия.

В столице Урала для екатеринбуржцев будет работать 15 открытых площадок для сдачи теста: в ВУЗах, музеях, библиотеках и других местах. Кроме того, задействованы и иные города региона: Нижний Тагил, Новоуральск, Верхняя Салда, Новая Ляля и Верхотурье.

В Нижнем Тагиле тест пройдет в стенах Нижнетагильского государственного педагогического института. Начало - 10 февраля в 12:00. Адрес проведения: улица Красногвардейская, 57, главное здание, читальный зал научной библиотеки.

Организаторы отметили, что тест рассчитан на взрослых и на старшеклассников. В акции смогут поучаствовать свыше двух тысяч человек. Акция приурочена ко Дню российской науки.