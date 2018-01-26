Сергей Носов: «Как школы работают над проблемой детей в соцсетях - будем разбираться»

Глава города отметил, что сейчас в соцсетях можно добыть любую информацию, вплоть до информации криминальной направленности. И дети этим пользуются. Из-за групп в соцсетях, в которых предлагают устраивать баттлы по унижению кого-то одного, у детей и подростков страдает психика.

Начинают просто сначала троллить, потом травить. Потом доведение до самоубийства, как это было в Екатеринбурге, наших детей и наших подростков.

И борьба с этим, в том числе и с отключением подобных групп, это безопасность наших детей и общества в целом. Здесь предлагают унижать одного и другого. И называют, кого больше унизят, или кого меньше унизят - тот и выиграл. Мы не можем на это равнодушно смотреть , - сказал мэр.

Также Сергей Носов отметил, что в подобных ситуациях важна реакция школы и учителей:

Но а то, как реагируют учителя и классные руководители, как они работают и что из этого получается, будем разбираться. Есть такой случай, что мама девочки увидела, что ее дочь в сетях куда то завлекли и начали шантажировать. Обратилась в полицию, а в полиции сказали, что заведут уголовное дело на нее, что она неправильно воспитывает ребенка. Это было не в нашем городе, но выводы из проблем или ошибок соседей или коллег наших сограждан мы должны делать сами.