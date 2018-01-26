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Сергей Носов: «Новые школы в Нижнем Тагиле должны быть современными и безопасными»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «Новые школы в Нижнем Тагиле должны быть современными и безопасными»

26 января, 11:30Общество
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