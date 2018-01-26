Сергей Носов: «Новые школы в Нижнем Тагиле должны быть современными и безопасными»

На аппаратном совещании 26 сентября глава Нижнего Тагила напомнил, что в городе продолжается ремонт школы № 56. По мнению мэра, проект по ее капитальному ремонту должен помочь в решении многих проблем в тагильских школах.

Я считаю, что проект по капремонту 56 школы нужно сделать пилотным проектом к решению основных проблем, и эти решения должны быть современными. В частности, в течение последних дней мы уделяли внимание тому, какие элементы и из каких материалов закладывают в систему отопления во избежание подобных случаев отметил Сергей Носов.

Поводом для обсуждения систем отопления стал случай с ученицей 6-го класса, которая обварилась кипятком в школе. Напомним, в школе № 4 на перемене прорвалась труба, и кипяток вылился на девочку: пострадавшая получила ожоги 2 степени.

Мэр пояснил, что металлопластиковые трубы, которые установлены в школах, раньше считались надежным материалом. Однако этот материал имеет свойство со временем трескаться. Сейчас необходимо найти новый современный материал для систем отопления, который будет безопасен для детей.