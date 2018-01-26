В Нижнем Тагиле пройдет Грандиозная «Ночная распродажа» техники и электроники

В «Ночную распродажу» скидки распространяются как на новинки, так и на популярные модели от мировых производителей.

Например, при покупке мощного пылесоса Samsung (SC4520 S3B) вы можете сэкономить 1 100 рублей и приобрести его по специальной цене 3 999 рублей.

Всех удивит и стоимость стиральной машины Indesit (IWUB 4085 CIS) с загрузкой 4 кг. Приходите на ночную распродажу в НОРД и забирайте её всего лишь за 10 290 рублей.

Эти и другие модели бытовой техники и электроники по выгодным ценам ждут вас на ночной распродаже в магазинах НОРД 26 и 27 января в течение нескольких часов. Не упустите возможность приобрести то, что вы давно хотели, по действительно сниженным ценам.

Также «Ночная распродажа» пройдет и в интернет-магазине www.nord24.ru. Каждый может выбрать удобный для себя вариант: совершить покупки, не выходя из дома, или приобрести товар в магазине.

Кроме того, в эти часы каждый посетитель сможет получить дисконтную карту в подарок. Просто заполните анкету, используйте карту и с первой покупки начинайте экономить!

Обращаем ваше внимание на то, что предложение распространяется не на весь ассортимент – количество товара ограничено, поэтому советуем приходить заранее.

Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать, позвонив по бесплатному телефону 8-800-2000-787.

Приходите на «Ночную распродажу» в «НОРД», и экономьте, пока другие спят!

Магазины бытовой техники и электроники «НОРД» в Нижнем Тагиле:

ул. Пархоменко, 41 ТЦ « Квадрат»

ул. Фрунзе, 17 ТЦ « Мегамарт»

ул. Юности, 16 ТЦ « Реал»