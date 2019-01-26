Предложили клуб: жители Висима проведут собрание 3 февраля по вопросам вывоза ТБО
Сегодня, 17:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жители Висима Горноуральского городского округа соберутся 3 февраля в центральном клубе поселка для обсуждения вопросов вывоза ТБО.
Сюжеты: Пригород
Жители обсудят изменение условий вывоза ТБО, которые вступили в силу с 1 января 2019 года, и выскажут мнения и требования по поводу нововведения в сфере ТБО.
Напомним, ранее администрация Горноуральского городского округа запретила жителям проводить собрание, так как территория, выбранная для проведения мероприятия, не подходила.
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