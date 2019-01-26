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Предложили клуб: жители Висима проведут собрание 3 февраля по вопросам вывоза ТБО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предложили клуб: жители Висима проведут собрание 3 февраля по вопросам вывоза ТБО

Сегодня, 17:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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