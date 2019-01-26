Причина смерти пропавшей в горах екатеринбургской туристки названа следствием
Сегодня, 09:00ОбществоФото: pxhere.com
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Следователи назвали причину смерти одной из найденных в горах Карпинского ГО девушек. Доследственная проверка продолжается, по её итогам будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела.
Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки наступила из-за переохлаждения. Окончательных выводов следствие пока что не сделало, доследственная проверка продолжается. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято позже, сообщает E1.ru.
Напомним, что 19 января две девушки пропали в горах Среднего Урала. Через 3 дня их обнаружили спасатели в районе Сухогорского камня. Выжить удалось только одной туристке, её вертолётом доставили в Екатеринбург, где она находится под присмотром медиков.
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