Причина смерти пропавшей в горах екатеринбургской туристки названа следствием

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки наступила из-за переохлаждения. Окончательных выводов следствие пока что не сделало, доследственная проверка продолжается. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято позже, сообщает E1.ru .

Напомним, что 19 января две девушки пропали в горах Среднего Урала. Через 3 дня их обнаружили спасатели в районе Сухогорского камня. Выжить удалось только одной туристке, её вертолётом доставили в Екатеринбург, где она находится под присмотром медиков.