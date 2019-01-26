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Причина смерти пропавшей в горах екатеринбургской туристки названа следствием
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Newsorel.ru

Причина смерти пропавшей в горах екатеринбургской туристки названа следствием

Сегодня, 09:00ОбществоФото: pxhere.com
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