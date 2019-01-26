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Североуральский предприниматель заплатит 200 тыс. пострадавшему работнику
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Североуральский предприниматель заплатит 200 тыс. пострадавшему работнику

Сегодня, 11:00ОбществоФото: pixabay.com
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