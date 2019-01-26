Североуральский предприниматель заплатит 200 тыс. пострадавшему работнику

Следователи прокуратуры Североуральска в ходе проверки заявления местного жителя установили, что с 2016 по 2018 год он работал водителем автобуса у местного предпринимателя. 24 июля 2017 года сотрудник выполнял по приказу работодателя действия, не связанные с занимаемой должностью – работы по ремонту автобуса – и получил производственную травму глаза. После мужчина перенёс 4 хирургические операции.

Работодатель отказался добровольно компенсировать причинённый вред. Тогда сотрудник обратился в прокуратуру, а оттуда заявление было направлено в суд. После рассмотрения всех обстоятельств дела, судья взыскал с предпринимателя 200 тыс. рублей.