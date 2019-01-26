Североуральский предприниматель заплатит 200 тыс. пострадавшему работнику
Житель Североуральска обратился в прокуратуру для защиты своих прав. Во время работы водителем у одного из местных предпринимателей мужчина во время выполнения работы не по специальности получил травму глаза. Возместить причинённый травмой вред работодатель отказался.
Следователи прокуратуры Североуральска в ходе проверки заявления местного жителя установили, что с 2016 по 2018 год он работал водителем автобуса у местного предпринимателя. 24 июля 2017 года сотрудник выполнял по приказу работодателя действия, не связанные с занимаемой должностью – работы по ремонту автобуса – и получил производственную травму глаза. После мужчина перенёс 4 хирургические операции.
Работодатель отказался добровольно компенсировать причинённый вред. Тогда сотрудник обратился в прокуратуру, а оттуда заявление было направлено в суд. После рассмотрения всех обстоятельств дела, судья взыскал с предпринимателя 200 тыс. рублей.
Ответчик с вынесенным решением не согласился и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. 23 января 2019 года стало известно, что решение Североуральского городского суда оставлено без изменений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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