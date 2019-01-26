Ветеран из Сухого Лога получил социальное жильё без газа, света и воды

В 2013 году 52-летний ветеран-афганец Андрей Ситников получил дом, построенный по социальной программе Фондом жилищного строительства. Но, как заверяет мужчина, здание не подключено к инженерным сетям.

В доме отсутствуют инженерные сети, то есть, не подключены электричество, водопровод, канализация, газ. Тем не менее, чиновники городской администрации приняли дом, по их документам он пригоден для проживания,рассказал Ситников.

К 2016 году власти города стали настаивать на том, чтобы ветеран вселился в дом, а после отказа, подали на мужчину в суд. При этом администрация уверяет, что всё необходимое для жизни в построенном здании имеется.

Ситников заблуждается, дом подключен к сетям, нет только газа. Чтобы провести газ, установить газовое оборудование, надо время,объяснила начальник отдела по вопросам жилья администрации Сухого Лога Елена Коновалова.