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Ветеран из Сухого Лога получил социальное жильё без газа, света и воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ветеран из Сухого Лога получил социальное жильё без газа, света и воды

Сегодня, 09:30ОбществоФото: Страница Андрея Ситникова в «Одноклассниках»/ ok.ru/profile/352436252419
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