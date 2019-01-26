Живший неделю в машине дальнобойщик попал в новую аварию на трассе в Пермь
История дальнобойщика Бориса Григорьевича продолжается: по пути домой он попал в новую аварию на трассе в Пермь. Мужчина в ДТП не пострадал и теперь готов продолжать путь.
Авария произошла после посёлка Шахарова. Грузовик, которым управлял дальнобойщик, врезался в грейдер. По информации самого Бориса Григорьевича, причиной ДТП стала скользкая трасса.
Там метель и гололед сильный. Несло 800 метров с горы. Ничего сделать не мог. Вся жизнь перед глазами пронеслась. Хорошо хоть так обошлось. Не беспокойтесь. Все нормально. Сейчас трассу в начале посыпают. Могу идти дальше самостоятельно. Пока у меня все,сообщил мужчина по телефону.
Грузовик с прицепом в аварии не пострадал, пострадавших нет. В планах у дальнобойщика – добраться до ближайшей стоянки и отдохнуть от пережитого за день, сообщает «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)». Напомним, Борис Григорьевич попал в аварию на трассе «Екатеринбург-Серов» и больше недели жил в салоне большегруза.
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