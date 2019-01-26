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Живший неделю в машине дальнобойщик попал в новую аварию на трассе в Пермь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Живший неделю в машине дальнобойщик попал в новую аварию на трассе в Пермь

Сегодня, 10:00ОбществоФото: vk.com/ekb.serov
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