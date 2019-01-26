Живший неделю в машине дальнобойщик попал в новую аварию на трассе в Пермь

Там метель и гололед сильный. Несло 800 метров с горы. Ничего сделать не мог. Вся жизнь перед глазами пронеслась. Хорошо хоть так обошлось. Не беспокойтесь. Все нормально. Сейчас трассу в начале посыпают. Могу идти дальше самостоятельно. Пока у меня все,сообщил мужчина по телефону.