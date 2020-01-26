В России хотят запретить свободную продажу полицейской формы
Сегодня, 18:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С инициативой запретить свободную продажу формы сотрудников МВД выступило общественное движение «За безопасность». Соответственное предложение было направлено на рассмотрение в Госдуму, пишут «Новые известия».
По мнению общественников, в России выросло число преступлений, совершенных злоумышленниками в полицейской форме. Купить форму можно в интернет-магазинах или на сайтах бесплатных объявлений.
На сегодняшний день административный штраф за использование формы сотрудников МВД составляет 1,5 тысячи рублей, кроме того, одежда при этом конфискуется. По мнению руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, несмотря на законодательство, «эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников».
В связи с этим общественники просят комитет Госдумы внести в действующее законодательство соответствующие поправки.
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