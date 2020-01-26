Заключенного из Тавды приняли в Союз писателей России
Сегодня, 18:40ОбществоФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Александр Федоров, отбывающий наказание в тавдинской ИК-24, стал членом Союза писателей России за стихи, которые отправлял жене, сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Федоров несколько раз участвовал в различных поэтических конкурсах, а также становился номинантом на звание поэта года.
По словам пресс-секретаря ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, в исправительном учреждении были собраны необходимые документы и направлены в Российский Союз Писателей. В конце 2019 года Федоров получил членский билет №9495.
Сейчас заключенный продолжает заниматься творчеством, а также принимает участие в организации концертов в колонии.
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