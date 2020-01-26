Заключенного из Тавды приняли в Союз писателей России

Федоров несколько раз участвовал в различных поэтических конкурсах, а также становился номинантом на звание поэта года.

По словам пресс-секретаря ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, в исправительном учреждении были собраны необходимые документы и направлены в Российский Союз Писателей. В конце 2019 года Федоров получил членский билет №9495.