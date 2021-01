Буддистам с горы Качканар дали пять дней на выселение из монастыря «Шедруб Линг»

В Свердловской области буддистам монастыря на горе Качканар предложили покинуть помещения до 1 февраля, иначе здания будут снесены.

Правительство Среднего Урала попросило буддистов монастыря «Шедруб Линг» на горе Качканар покинуть обитель до 1 февраля 2021 года. Иначе здания будут снесены по решению суда. Суд Качканара еще 18 января подтвердил законность сноса, которую рассматривали еще в 2014 году. Мы обговорили этот вопрос с представительским составом и готовы принять одно из двух решений: либо монахи покидают строения до 1 февраля, либо начинается снос, передает 66.ru слова заместителя губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Представители буддистого храма сообщили, что пока не готовы ответить какое примут решение. Пока не знаем, что делать. Но если такой план был изначально, то зачем было устраивать весь сыр бор? говорит председатель общины «Путь Будды» Семен Загородний. Напомним, 22 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении договориться с буддистами монастыря на горе Качканар. Он выразил уверенность, что ситуацию можно решить за столом переговоров в кратчайшие сроки. Ранее суд признал расположение буддистского монастыря «Шедруб Линг» незаконным. Он располагается на Качканарском месторождении титаномагнетитовых железных руд. В октябре 2019 года суд обязал освободить местность к ноябрю 2020 года. Евгений Куйвашев намерен договариваться с буддистами комплекса на горе Качканар

