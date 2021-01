Добровольцы передали врачам в «красных зонах» более 2 млн обедов с начала 2021 года

Активисты волонтерских центров «Единой России» предлагают новые меры поддержки ветеранов, пенсионеров и детей с инвалидностью.

Волонтеры считают необходимым начать лицензировать частные дома престарелых. Данные учреждения в обязательном порядке должны соблюдать санитарные и противопожарные предписания. Детей-инвалидов нужно наделить правом на обслуживание без очереди в социальных заведениях. Об этом пишет iz.ru. Еще одной мерой поддержки может стать использование трекеров для информирования о состоянии здоровья. Особые устройства помогут медицинскому персоналу при необходимости оперативно оказывать неотложную помощь пациентам. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе из года в год более 300 000 граждан используют кардиомониторы, приборы для измерения давления. Благодаря сим-картам они отправляют информацию лечащим врачам. Губернатор предложил расширить данный опыт на всю Российскую Федерацию. Очередная инициатива затрагивает предоставление помощи детям-инвалидам. Депутат городской думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко озвучил идею включить детей-инвалидов в перечень лиц, наделенных правом получать обслуживание без очереди в социальных заведениях. На данный момент эта норма распространяется только на инвалидов I и II групп. Данные предложения поступили от волонтеров на втором социальном онлайн-форуме «Единой России». Их идеи нашли поддержку в профильных ведомствах. Партия изучит инициативы совместно с членами Кабинета министров. Волонтерские центры единороссов уже объединяют свыше 100 000 активистов. Центры функционируют, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом COVID-19 в отдельных регионах. С начала текущего года во всех субъектах РФ автоволонтеры провели уже порядка 50 000 выездов. Добровольцы передали медперсоналу в «красных» зонах более двух миллионов горячих обедов. Помимо этого, волонтеры-врачи и парламентарии от «Единой России» отработали примерно 300 000 смен в регистратурах. Добровольцы продолжают доставлять медикаменты россиянам, проходящим лечение от китайской коронавирусной инфекции на дому. Еще активисты работают в специальных кол-центрах единого номера 122, сообщается на сайте «Единой России». По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, по всей стране дан старт массовой вакцинации граждан. «Единая Россия» свою активность сворачивать не собирается. Люди все еще нуждаются в помощи и поддержке. Добровольцы продолжат ее оказывать. Как сообщил руководитель волонтерского центра партии в Свердловской области Дмитрий Жуков, волонтеры продолжали оказывать помощь гражданам в период новогодних праздников. «Помимо уже ставших традиционными видов помощи, таких как доставка продуктов и лекарств людям из группы риска, волонтеры откликались и на достаточно необычные просьбы. Например, 31 декабря от пенсионера из деревни Беловодье Камышловского района поступил сигнал о том, что у него закончились дрова, и он замерзает в своем доме, где проживает один. Тогда секретарь местного отделения Людмила Готкис из собранных партийцами членских взносов выделила деньги на покупку машины дров для пенсионера, и на следующий день, 1 января, дрова уже были у него дома», – рассказал он.

