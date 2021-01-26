Добровольцы передали врачам в «красных зонах» более 2 млн обедов с начала 2021 года

«Помимо уже ставших традиционными видов помощи, таких как доставка продуктов и лекарств людям из группы риска, волонтеры откликались и на достаточно необычные просьбы. Например, 31 декабря от пенсионера из деревни Беловодье Камышловского района поступил сигнал о том, что у него закончились дрова, и он замерзает в своем доме, где проживает один. Тогда секретарь местного отделения Людмила Готкис из собранных партийцами членских взносов выделила деньги на покупку машины дров для пенсионера, и на следующий день, 1 января, дрова уже были у него дома», – рассказал он.