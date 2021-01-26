Фонд Росконгресс: после вакцинации возможно возобновление деловых мероприятий

Фонд Росконгресс: после вакцинации возможно возобновление деловых мероприятий

Сегодня, 16:17Общество
Советник президента России Антон Кобяков оценил перспективы проведения крупных выставочных мероприятий в 2021 году. По его словам, возобновление деловой активности возможно, если все потенциальные участники пройдут вакцинацию и будут соблюдать рекомендации по безопасности.

Кобяков подчеркнул важность рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных совместно с экспертами Фонда Росконгресс, сообщает сайт newizv.ru. Он также отметил, что массовая вакцинация позволит возобновить деловое общение и вывести выставочную индустрию из кризиса 2020 года. За безопасность участников мероприятий должны отвечать оргкомитеты, но и сами посетители должны ответственно относиться к своему здоровью и заранее сделать прививки.

В Фонде Росконгресс поддержали мысль о необходимости массовой вакцинации и отметили, что она важна для создания коллективного иммунитета.

В 2020 году Фонд Росконгресс и Роспотребнадзор условились сотрудничать по вопросам предотвращения распространения вируса на выставках и форумах. Фонд Росконгресс взял на себя поиск площадок для безопасного проведения мероприятий, а также работу с их собственниками по вопросам дезинфекции и другим санитарным мерам.

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