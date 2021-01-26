«Краса Росгвардии» Екатеринбурга требует восстановления на службе и миллион рублей

«Краса Росгвардии» Екатеринбурга требует восстановления на службе и миллион рублей

Сегодня, 11:50ОбществоPhoto: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
Победительницу конкурса «Краса Росгвардии-2019» в декабре прошлого года уволили за публикацию изображений с режимного объекта. Она требует восстановления на службе, выплаты оклада и моральной компенсации.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начался процесс по иску Анны Храмцовой к управлению Росгвардии по Свердловской области.

Девушка связывает увольнение с личной неприязнью со стороны коллег. В своем исковом заявлении она указала, что не была ознакомлена с результатами проверки, и не знает за что с ней разорвали контракт. Храмцова требует восстановления на службе, возмещения зарплаты в размере 108 тысяч рублей, один миллион рублей за моральный ущерб, а также возмещение затрат на работу юриста.

На предварительное заседание по делу девушка не явилась. На нем юрист Росгвардии пояснила, что Храмцова нарушила запрет командующего округом на фото и видеосъемку в служебных помещениях. Свою вину она признала в письменном виде в ходе проверки. Так как на счету у Анны Храмцовой уже было четыре дисциплинарных взыскания, два из которых были не погашены, руководство приняло решение о разрыве контракта, пишут «Европейско-азиатские новости»

Выкладывать фото в сеть с веселыми надписями в ее должностные обязанности не входило, пояснила юрист.

Основное заседание по делу назначено на 28 января.

Напомним, в 2019 году за Анну Храмцову на конкурсе «Краса Росгвардии» проголосовало более 57 тысяч человек.

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