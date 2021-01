«Краса Росгвардии» Екатеринбурга требует восстановления на службе и миллион рублей

Победительницу конкурса «Краса Росгвардии-2019» в декабре прошлого года уволили за публикацию изображений с режимного объекта. Она требует восстановления на службе, выплаты оклада и моральной компенсации.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начался процесс по иску Анны Храмцовой к управлению Росгвардии по Свердловской области. Девушка связывает увольнение с личной неприязнью со стороны коллег. В своем исковом заявлении она указала, что не была ознакомлена с результатами проверки, и не знает за что с ней разорвали контракт. Храмцова требует восстановления на службе, возмещения зарплаты в размере 108 тысяч рублей, один миллион рублей за моральный ущерб, а также возмещение затрат на работу юриста. На предварительное заседание по делу девушка не явилась. На нем юрист Росгвардии пояснила, что Храмцова нарушила запрет командующего округом на фото и видеосъемку в служебных помещениях. Свою вину она признала в письменном виде в ходе проверки. Так как на счету у Анны Храмцовой уже было четыре дисциплинарных взыскания, два из которых были не погашены, руководство приняло решение о разрыве контракта, пишут «Европейско-азиатские новости» Выкладывать фото в сеть с веселыми надписями в ее должностные обязанности не входило, пояснила юрист. Основное заседание по делу назначено на 28 января. Напомним, в 2019 году за Анну Храмцову на конкурсе «Краса Росгвардии» проголосовало более 57 тысяч человек. Уральскую «Красу Росгвардии» уволили со службы

