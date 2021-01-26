Медики Центра Тетюхина полгода не получали региональные выплаты за работу с ковидными

Медики Центра Тетюхина полгода не получали региональные выплаты за работу с ковидными

Сегодня, 08:00ОбществоОльга ДайбоваPhoto: pixabay.com
Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина в Нижнем Тагиле сообщили о нарушении трудовых прав. Медики в течение полугода не получали региональные выплаты за работу в «красной зоне». Накануне коллектив центра подготовил письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева.

УКЛРЦ оказывает помощь коронавирусным больным с июня 2020 года. Работает и, соответственно, претендует на выплаты 120 человек. Это и санитары, и врачи — все, кто находится в «красной зоне». Коллектив Центра имени Тетюхина бесперебойно получал федеральные выплаты, но остался без дополнительных региональных денег.

Приписка, что частно-госуарственное не должно было мешать. Когда наши документы подавали, запрашивали — все нормально. Но потом в указе не оказалось, рассказал пресс-секретарь УКЛРЦ Владимир Бартков.

Проблемой заинтересовался Алексей Балыбердин и провел рабочую встречу с гендиректором УКЛРЦ Алексеем Щелкуновым.

По словам Алексея Балыбердина, УКЛРЦ не включен в приказ № 323 о том, что люди, работающие в «красной зоне», будут получать еще дополнительно и региональные выплаты. Именно эти выплаты они не увидели. Депутат Госдумы подготовил обращение к губернатору Свердловской области.

Думаю, что надо включить УКЛРЦ в приказ, сделать поправки. Люди, которые работают с ковидными больными, тоже имеют право получать выплаты, которые получают и другие медики, работающие в медучреждениях с таким же статусом частно-государственного партнёрства, пояснил Алексей Балыбердин.

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