Медики Центра Тетюхина полгода не получали региональные выплаты за работу с ковидными

По словам Алексея Балыбердина, УКЛРЦ не включен в приказ № 323 о том, что люди, работающие в «красной зоне», будут получать еще дополнительно и региональные выплаты. Именно эти выплаты они не увидели. Депутат Госдумы подготовил обращение к губернатору Свердловской области.