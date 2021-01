Молочный комплекс под Черкесском увеличил поголовье скота в 2,5 раза

В Карачаево-Черкесии в ауле Старо-Кувинск местный животноводческий комплекс вышел на полную мощность. В минувшем году он произвел 9 000 тонн молока.

По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, около трех лет назад хозяйство получило льготный инвестиционный кредит на сумму 300 миллионов рублей. Предприятию возместили часть расходов на покупку коров. В минувшем году животноводческому комплексу предоставили субсидии за уже реализованное молоко. По словам Темрезова, в республике поддержка мясо-молочного животноводства входит в число приоритетных задач. Сам животноводческий комплекс продолжает развиваться. На данный момент он занимается мелиоративным хозяйством. Там создается собственная кормовая база. После создания примерно сотни дополнительных рабочих мест со среднемесячной заработной платой сотрудникам в 32 000 рублей налоговые поступления в казну Карачаево-Черкесии выросли. Вместе с тем Министерство сельского хозяйства России и власти региона не лишили животноводческий комплекс поддержки через субсидирование, подчеркнул Рашид Темрезов. Комплекс для выращивания фуражных коров фирмы «Рея» входит в систему предприятий, обеспечивающих полный цикл производства продукции из молока. Проект стартовал в 2018 году, когда в Дании закупили 915 коров. За пару лет поголовье животных увеличилось более чем в два раза. Так, свыше 1000 коров относятся к голштинской породе. В российских климатических условиях они способны давать в год до 7 000 литров молока жирностью 3,9%. Об этом пишет iz.ru. Предприятие использует три локации для выращивания молодняка. Здесь имеются в виду «ясли», «детсад», а также взрослый корпус, куда животных отправляют, когда те подрастут. В будущем хозяйство сможет самостоятельно продавать высокоудойных коров на подворья частникам, заверил глава Карачаево-Черкесии. Рашид Темрезов добавил, что похожую работу проводят и с остальными предприятиями сектора. Акцент делается на цифровизацию технологических процессов, развитие племенной работы и активное инвестирование в развитие животноводческих ферм на территории республики. Работы на предприятии еще не завершены. В будущем году там построят оросительную систему для выращивания корма для коров. Можно будет заготавливать сено впрок на три года. Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Анзор Боташев сообщил, что часть затрат компенсирует бюджет. На территории животноводческого комплекса появится новый телятник на 520 голов и коровник на 140 мест. Кроме того, соорудят силосные ямы и навесы для сена. Бюджет нововведений должен составить 437 миллионов рублей. Из этих денег 290 миллионов рублей будут кредитными средствами. Проект планируют окупить за пятилетку. Хозяйство должно выйти на полную мощность в 2021 году. После расширения на его территории в год станут производить 12 000 тонн молока. Несомненно, без федеральной, региональной и муниципальной помощи животноводам будет очень сложно. Правительство Карачаево-Черкесии выставляет приоритеты. Исходя из озвученных задач, чиновники ищут возможности, в том числе и с поддержкой из Москвы, подытожил Рашид Темрезов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter