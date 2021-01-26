Молочный комплекс под Черкесском увеличил поголовье скота в 2,5 раза

Работы на предприятии еще не завершены. В будущем году там построят оросительную систему для выращивания корма для коров. Можно будет заготавливать сено впрок на три года. Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Анзор Боташев сообщил, что часть затрат компенсирует бюджет. На территории животноводческого комплекса появится новый телятник на 520 голов и коровник на 140 мест. Кроме того, соорудят силосные ямы и навесы для сена. Бюджет нововведений должен составить 437 миллионов рублей. Из этих денег 290 миллионов рублей будут кредитными средствами. Проект планируют окупить за пятилетку. Хозяйство должно выйти на полную мощность в 2021 году. После расширения на его территории в год станут производить 12 000 тонн молока.