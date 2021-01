На Урале инспекторы ГИБДД за день поймали 150 таксистов-нарушителей

В Свердловской области за один день сотрудники ГИБДД выявили 150 нарушений со стороны таксистов.

В рамках рейда «Такси», 25 января свердловские инспекторы ГИБДД зафиксировали 150 нарушений со стороны водителей такси. Самыми частыми из нарушений оказались — неправомерное внесение изменений в конструкцию автомобиля, установка знака «Такси» без соответствующего разрешения. Выявлено семь водителей, занимавшихся извозом нелегально. Мероприятие продлится на Среднем Урале до 27 января. Напомним, 22 января в Нижнем Тагиле таксист устроил массовое ДТП. Он допустил столкновение с двумя автомобилями. Как рассказал водителя такси, его выбросило из колеи из-за нечищеного снега. Из-за этого он столкнулся с автомобилем «Хонда», который въехал в другой автомобиль аналогичной марки. В Нижнем Тагиле водитель такси врезался в две иномарки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter