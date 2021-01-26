Новая книга Татьяны Минеевой расскажет о влиянии пандемии на бизнес

В книгу включены советы и рекомендации от предпринимателей, которые вели бизнес во время пандемии, сообщает newsnn.ru. Татьяна Минеева рассказала, что ей было важно показать положительный эффект от взаимодействия власти и бизнеса. Все, что изложено в книге, охватывает опыт московских предпринимателей, но может быть использовано и в других регионах.