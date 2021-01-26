Новая книга Татьяны Минеевой расскажет о влиянии пандемии на бизнес

Новая книга Татьяны Минеевой расскажет о влиянии пандемии на бизнес

Сегодня, 20:42Общество
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева выпустила вторую книгу. Она называется «Как дружить с государством?» и раскрывает последствия влияния пандемии на бизнес-сообщество.

В книгу включены советы и рекомендации от предпринимателей, которые вели бизнес во время пандемии, сообщает newsnn.ru. Татьяна Минеева рассказала, что ей было важно показать положительный эффект от взаимодействия власти и бизнеса. Все, что изложено в книге, охватывает опыт московских предпринимателей, но может быть использовано и в других регионах.

В книге собраны советы более 60 экспертов, которые не только дали анализ влияния пандемии на экономическое состояние региона, но и предложили свои решения и поделились накопленным опытом.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отмечает, что рекомендации, собранные в издании, помогут предпринимателям учиться выстраивать отношения с органами власти, отстаивать собственные интересы, дружить с государством на федеральном уровне.

Вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков также отметил, что книгу можно рассматривать не только как подведение итогов, но и собрание ценных советов на будущее.

Прошедший год Татьяна Минеева называет годом новых идей, когда бизнес-сообщество объединялось для совместных инициатив и выходило на диалог с властью для поиска совместных решений.

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