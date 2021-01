«Пятерочка» запустила производство новых пакетов из вторсырья

Торговая сеть «Пятерочка» начала производить пакеты из собственного вторсырья.

Eg.ru пишет, что осознанное потребление является распространенным трендом. В мире количество отходов увеличивается, что привело к решению крупных фирм пойти по пути создания замкнутого цикла. Концепция полного отказа от пластиковых пакетов в России сейчас проходит обсуждение в Госдуме. Вместе с тем у россиян становятся популярными тканевые сумки, которые не загрязняют природу. Однако людей, предпочитающих пластиковые пакеты, гораздо больше. Ответственные российские производители при изготовлении новых вещей используют переработанный пластик. За счет подобного рода решения снижается объем отходов и нагрузка на экологию. В столичных магазинах торговой сети «Пятерочка» теперь появились пакеты, которые более чем на треть состоят из вторсырья. Пластиковые отходы, образующиеся в процессе работы торговой сети, используются повторно, за счет чего снижается загруженность полигонов. Пакеты создают в сотрудничестве с группой «ЭкоТехнологии» и компанией «Тверь Пак». Производители применяют пленку, которая осталась на распределительных центрах торговой сети. Сделанные из нее пакеты очень крепкие и удобные. Отмечается, что более экологичные пакеты в ближайшее время станут продаваться в большинстве магазинов сети по всей России. Старые пакеты планируют полностью убрать из оборота.

