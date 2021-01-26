«Пятерочка» запустила производство новых пакетов из вторсырья

Концепция полного отказа от пластиковых пакетов в России сейчас проходит обсуждение в Госдуме. Вместе с тем у россиян становятся популярными тканевые сумки, которые не загрязняют природу. Однако людей, предпочитающих пластиковые пакеты, гораздо больше. Ответственные российские производители при изготовлении новых вещей используют переработанный пластик. За счет подобного рода решения снижается объем отходов и нагрузка на экологию.