Свердловчанка примет участие в шоу «Последний герой»

Жительница Верхней Пышмы отобрана для участия в шоу на ТВ-3 «Последний герой», сообщает пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге.

32-летняя предпринимательница из Верхней Пышмы примет участие в новом сезоне шоу «Последний герой.Чемпионы против новичков». Свердловчанка Елена воспитывает сына и управляет несколькими бизнесами. Как рассказала будущая участница, она хочет проверить свои возможности, выйти из зоны комфорта и «перезагрузиться». В случае победы Елена хочет осуществить свою мечту и приобрести автомобиль Dodge Challenger красного цвета. Шоу стартует 6 февраля на ТВ-3. В нём победители предыдущих сезонов поборются за победу с телезрителями, отобранными голосованием. Напомним, 7 января стало известно, что 31-летний житель Екатеринбурга Антон Демидов получил должность ведущего на шоу «Смотреть до конца» на канале «Россия 1». Житель Екатеринбурга стал ведущим нового шоу на канале «Россия 1»

