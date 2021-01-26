Свердловчанка примет участие в шоу «Последний герой»

Свердловчанка примет участие в шоу «Последний герой»

Сегодня, 15:50ОбществоPhoto: пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге
Жительница Верхней Пышмы отобрана для участия в шоу на ТВ-3 «Последний герой», сообщает пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге.

32-летняя предпринимательница из Верхней Пышмы примет участие в новом сезоне шоу «Последний герой.Чемпионы против новичков». Свердловчанка Елена воспитывает сына и управляет несколькими бизнесами.

Как рассказала будущая участница, она хочет проверить свои возможности, выйти из зоны комфорта и «перезагрузиться».

В случае победы Елена хочет осуществить свою мечту и приобрести автомобиль Dodge Challenger красного цвета.

Шоу стартует 6 февраля на ТВ-3. В нём победители предыдущих сезонов поборются за победу с телезрителями, отобранными голосованием.

Напомним, 7 января стало известно, что 31-летний житель Екатеринбурга Антон Демидов получил должность ведущего на шоу «Смотреть до конца» на канале «Россия 1».

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