Удобство и технологии: с новым офисом НТЭСК повысили качество обслуживания тагильчан

Наша организация была основана крупнейшими компаниями в России — ПАО «Т Плюс» и «ЭК «Восток». Эти компании клиентоориентированы, направлены на цифровизацию, и нам были поставлены такие же задачи. Была проделана большая работа по продвижению онлайн-сервиса. А также мы не забываем, что очный прием обязательно должен быть,рассказал генеральный директор НТЭСК Сергей Московкин.