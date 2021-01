Удобство и технологии: с новым офисом НТЭСК повысили качество обслуживания тагильчан

Современные технологии в сочетании с традициями качественного обслуживания нашли воплощение в новом офисе АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» в центре Нижнего Тагила.

Генеральный директор Сергей Московкин совместно с генеральным директором АО «ЭК «Восток» Максимом Ромашевым и директором по экономике и финансам АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатериной Гвоздевой представили новый офис обслуживания клиентов на ул. Красноармейская, 60 и рассказали о планах компании. Наша организация была основана крупнейшими компаниями в России — ПАО «Т Плюс» и «ЭК «Восток». Эти компании клиентоориентированы, направлены на цифровизацию, и нам были поставлены такие же задачи. Была проделана большая работа по продвижению онлайн-сервиса. А также мы не забываем, что очный прием обязательно должен быть,рассказал генеральный директор НТЭСК Сергей Московкин. Директор по экономике и финансам АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Гвоздева подчеркнула, что открытие современного офиса — это еще один шаг навстречу потребителю. Сегодня сеть «ЭнергосбыТ Плюс» объединяет порядка 300 офисов продаж и обслуживания клиентов, и отделение НТЭСК дополнит ее. Совместно мы продолжим выстраивать эффективное взаимодействие с юридическими и физическими лицами, сказала Екатерина Гвоздева. По словам Екатерины, для компании очень важно быть в тренде и применять современные технологии в своей повседневной работе. Клиенты могут передавать показания, оплачивать услуги и консультироваться со специалистами онлайн через сайт или мобильное приложение. Важно, что весь спектр перечисленных возможностей есть и у НТЭСК. Жители также могут получать качественный сервис, не выходя из дома. А в офисе всегда подскажут, как взаимодействовать с компанией дистанционно!рассказывает Екатерина Гвоздева. На торжественном открытии офиса также присутствовал генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев. Он отметил, что переход к другому поставщику услуги прошел незаметно для жителей Нижнего Тагила — в этом несомненный успех местной команды. Вторым значимым аспектом Максим Ромашев назвал подстраиваемую под современное течение событий удаленную работу и сохранение оффлайн-общения с потребителями. Офис нужен для баланса. Удаленка удаленкой, онлайн сервисы онлайн сервисы, но качественный хороший просторный офис, где можно непосредственно прийти и свои вопросы решить, — это тоже очень важно. Поэтому я считаю, что мы достигли этого результата и коллеги тоже очень профессионально подошли, подчеркнул Максим Ромашев. На открытие нового офиса также прибыли исполнительный директор АО «РИЦ» Дмитрий Никерин и представители администрации Горноуральского городского округа. В НТЭСК реализована электронная очередь, что помогает упорядочить обращения. Теперь каждый клиент может самостоятельно получить талон для решения своего вопроса. Для обслуживания наших абонентов установлен терминал, на котором можно выбрать талон и интересующие вопросы. Мы выбираем вопрос, нажимаем на него. На мониторе человек может видеть свою очередь. Электронный монитор приглашает к окну. Также установлен терминал для передачи показаний, рассказала консультант Галина Слабоспицкая. Большая площадь клиентского зала позволяет посетителям комфортно передвигаться — компания продумала разделение потоков людей. В офисе работают одновременно несколько консультантов, и абоненты могут получить помощь практически без очередей. Зал обеспечен системами кондиционирования и вентиляции. Жители могут добраться до офиса на общественном транспорте из любого района Нижнего Тагила — рядом остановки маршрутных такси, автобусов и трамваев. Офис нравится, обслуживание нормальное. Проблем с парковкой нет, поделилась посетительница НТЭСК. В офисе учитываются меры безопасности для защиты клиентов от коронавируса. Клиентам измеряют температуру, предоставляют медицинские маски, консультанты работают за защитным стеклом и в масках. В офисе размещены санитайзеры, посетителей призывают соблюдать социальную дистанцию. Красиво в этом офисе, культурно. Приятно, что есть санитайзер, маску дали бесплатно, отметила тагильчанка. Многофункциональность нового офиса определяет перспективные подходы современности. Сергей Московкин подчеркнул, что на сегодняшний день потребители могут решить вопросы по поставке электроэнергии, по услугам НТЭСК и обращению с ТКО, также работает касса РЦ Урала. На базе НТЭСК планируется создание многофункционального консультационного центра. Ведем переговоры с иными поставщиками коммунальных услуг, чтобы люди смогли прийти к нам с разными квитанциями, могли получить консультацию, оплатить услуги в одном месте. Я готов предложить «Водоканалу» и любой другой организации сотрудничество по принципу «единого окна». Мне хочется, чтобы жителям Нижнего Тагила было удобно, пояснил TagilCity.ru Сергей Московкин. АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа и Невьянского городского округа с 1 октября 2019 года. Компания постоянно развивается, улучшает качество обслуживания клиентов.

