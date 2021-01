«Улетела в Москву»: в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница

В Екатеринбурге в полицию поступило заявление о пропавшей 16-летней девушке. Предполагается, что она улетела в Москву на митинги.

22 января родители 16-летней школьницы из Екатеринбурга обратились с заявлением в полицию. Их дочь пропала, пишет 66.ru со ссылкой на инсайдера. Полиция выяснила, что 22 января несовершеннолетняя улетела в Москвку из столицы Урала, сообщил инсайдер. Кроме того, родители сообщили правоохранителям, что дочь придерживалась оппозиционных взглядов и высказывала намерения направиться на протестные акции в столицу страны, которые прошли 23 января. Напомним, в Екатеринбурге более месяца ведется розыск 17-летнего подростка. В Екатеринбурге почти месяц разыскивается пропавший 17-летний подросток

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter