«Улетела в Москву»: в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница

22 января родители 16-летней школьницы из Екатеринбурга обратились с заявлением в полицию. Их дочь пропала, пишет 66.ru со ссылкой на инсайдера.
Полиция выяснила, что 22 января несовершеннолетняя улетела в Москвку из столицы Урала, сообщил инсайдер.
Кроме того, родители сообщили правоохранителям, что дочь придерживалась оппозиционных взглядов и высказывала намерения направиться на протестные акции в столицу страны, которые прошли 23 января.
Напомним, в Екатеринбурге более месяца ведется розыск 17-летнего подростка.