«Улетела в Москву»: в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница

«Улетела в Москву»: в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница

Сегодня, 17:40ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге в полицию поступило заявление о пропавшей 16-летней девушке. Предполагается, что она улетела в Москву на митинги.

22 января родители 16-летней школьницы из Екатеринбурга обратились с заявлением в полицию. Их дочь пропала, пишет 66.ru со ссылкой на инсайдера.

Полиция выяснила, что 22 января несовершеннолетняя улетела в Москвку из столицы Урала, сообщил инсайдер.

Кроме того, родители сообщили правоохранителям, что дочь придерживалась оппозиционных взглядов и высказывала намерения направиться на протестные акции в столицу страны, которые прошли 23 января.

Напомним, в Екатеринбурге более месяца ведется розыск 17-летнего подростка.

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