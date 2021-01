АПЛ проинформировала о результатах очередной проверки на коронавирус

В период с 18 по 24 января в лиге было протестировано 2518 футболистов и сотрудников клубов. В результате было выявлено восемь новых заболевших. Их имена не разглашаются. Все заразившиеся будут находиться на карантине в течение десяти дней, сообщает «Советский спорт». Добавим, что на прошлой неделе в АПЛ было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом.

