В Екатеринбурге 17-летнюю участницу митинга в поддержку Навального вызвали в полицию

Кроме того, девушку затравили в соцсетях, где она рассказывает о причинах протеста. По ее словам, в интернете появилась информация, что ей не 17, а 14 лет. Из-за этого подписчики в соцсетях, угрожали ей изнасилованием и желали смерти.