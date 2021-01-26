В Екатеринбурге начался суд над взявшим в заложницы и зарезавшим соседку мужчиной

В Екатеринбурге начался суд над взявшим в заложницы и зарезавшим соседку мужчиной

Сегодня, 17:18ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге начался суд на мужчиной, который взял в заложницы и убил женщину в её же квартире. Расправа происходила на глаза пятимесячного малыша.

Перед судом Екатеринбурга предстал мужчина по обвинению в убийстве соседки в её собственной квартире, пишет E1.

Отмечается, что на момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В суде он признал свою вину, но не высказал раскаяния в совершенном. Экспертиза признала его вменяемым.

Напомним, убийство произошло в районе ЖБИ. 40-летний мужчина резко отреагировал на вступившуюся за его сожительницу соседку. Он схватил пятимесячного сына и заперся в квартире 61-летней будущей жертвы. Затем он нанес ей 28 ударов ножом, от которых она скончалась на месте.

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