В Екатеринбурге начался суд над взявшим в заложницы и зарезавшим соседку мужчиной

В Екатеринбурге начался суд на мужчиной, который взял в заложницы и убил женщину в её же квартире. Расправа происходила на глаза пятимесячного малыша.

Перед судом Екатеринбурга предстал мужчина по обвинению в убийстве соседки в её собственной квартире, пишет E1. Отмечается, что на момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В суде он признал свою вину, но не высказал раскаяния в совершенном. Экспертиза признала его вменяемым. Напомним, убийство произошло в районе ЖБИ. 40-летний мужчина резко отреагировал на вступившуюся за его сожительницу соседку. Он схватил пятимесячного сына и заперся в квартире 61-летней будущей жертвы. Затем он нанес ей 28 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Помогла спрятаться. Житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у маленького сына

